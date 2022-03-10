"Международный аэропорт "Шереметьево" в условиях вынужденных ограничений в сфере международных авиаперевозок и в целях оптимизации и концентрации производственной деятельности в северном терминальном комплексе (терминалы В и С) приостанавливает обслуживание пассажиров в терминале D c 00:00 мск 15 марта текущего года", — говорится в сообщении аэропорта.

Как уточняется, международные рейсы авиакомпаний Belavia, "Армения", Vietnam Airlines, Corendon Airlines, Korean Air, Mongolian Airlines, "Аэрофлот" (рейсы в ЕАЭС), Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia на прилет и на вылет из терминала D будут переведены в С.

Внутренние рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Ямал", "Икар", Nordwind Airlines, "Северсталь" будут обслуживаться в терминале В.

"Движение беспилотных поездов межтерминального перехода продолжится в круглосуточном режиме без изменений", — добавили в "Шереметьево".

Многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади терминала D будут временно закрыты.

Всего в "Шереметьево" пять пассажирских терминалов: в южной части аэропорта расположены D, E, F (последний закрыт на реконструкцию), в северной — B и С.