"Сейчас туроператоры за свой счет продлевают туристам проживание и подбирают подходящие варианты стыковочных рейсов для возвращения домой. Клиенты туроператоров уже активно возвращаются в Россию. Мы планируем, что все туристы по линии туроператоров вернутся в Россию в ближайшие недели", — написала она.

Глава Ростуризма напомнила, что организованным туристам за рубежом необходимо быть на связи с представителем своего туроператора.

В авиакомпании "Россия" "Интерфаксу" сообщили, что ее партнер туроператор "Библио Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных зарубежных курортов.

"Последний рейс из Египта приземлился 8 марта. Всего с 5 по 8 марта рейсами "России" было вывезено из Египта, Гоа и ОАЭ около 13 тыс. пассажиров", — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Вернул своих туристов на родину и туроператор Pegas Touristik. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), всего компания вывезла из зарубежных стран более 14 тыс. человек.

Anex Tour планирует завершить вывоз туристов к 12 марта. Как сообщает АТОР, вывозные рейсы в Россию аффилированной с ним авиакомпанией AZUR air выполняются ежедневно. С 28 февраля по 8 марта на них вернулись более 12 тыс. человек. Компания возвращает туристов с Кубы, Мальдив, из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Вьетнама. Кроме того, ведется работа по возвращению туристов из Шри-Ланки и Сейшельских островов, куда россияне улетели на отдых на регулярных рейсах.

"Чартерными рейсами AZUR air могут вернуться в Россию и те россияне, которые отдыхают самостоятельно и у которых отменен регулярный рейс. В настоящий момент у Anex Tour открыты продажи билетов на чартерные рейсы в РФ из Турции, ОАЭ, Мальдив и Египта", — подчеркивают в АТОР.

"Интурист", по данным АТОР, вернул из-за рубежа две трети своих туристов, которые оказались за границей на момент приостановки авиасообщения. Для вывоза также используются рейсы AZUR air. Большинство туристов компании планово завершат свой отдых до 14 марта.

Вывозят туристов и компании, отправившие своих клиентов за рубежом регулярными рейсами. Их клиенты застряли за рубежом из-за отмены рейсов S7, "Уральских авиалиний", "Победы", "Аэрофлота" и других авиакомпаний. Большинство из них, по данным АТОР, уже вернулись домой.

"У ICS Travel Group остаются в Болгарии 50 человек, прилетевших на рейсах Bulgaria Air. Также несколько десятков туристов находятся в Египте. Все туристы, у которых закончилось проживание по своим турам, расселены за счет туроператора. В связи с тем, что подавляющее количество застрявших туристов – это путешественники с обратными билетами на рейсы регулярных перевозчиков, компания ожидает решений Росавиации по вывозу этих туристов", — подчеркнули в АТОР.

Всего, по данным Ростуризма, на момент остановки рейсов за рубежом находилось порядка 160 тыс. российских туристов.