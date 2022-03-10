"Сегодня я подписал указ об отмене всех ковидных ограничений, кроме масочного режима. Концертные площадки и другие общественные места могут заполняться полностью, QR-коды теперь не нужны даже для музеев и госучреждений", — написал глава региона на свое странице в инстаграме.

Он пояснил, что на такой шаг властям позволила пойти ситуация с заболеваемостью.

"Если она (заболеваемость — ИФ) и дальше будет снижаться, мы подумаем и над отменой масок", — подчеркнул губернатор.

Как следует из данных оперштаба региона, заболеваемость коронавирусом в Свердловской области значительно снизилась после 8 марта. Так, если на 8 марта было выявлено 4 тыс. 682 случая COVID-19, то 9 марта за сутки выявили 2 тыс. 555 случаев инфицирования.

При этом еще в конце февраля в регионе фиксировался рост случаев коронавируса.

Так, количество выявленных за сутки новых случаев коронавируса к понедельнику, 28 февраля почти достигло 4,8 тыс., что к тому моменту было на треть больше, чем неделей ранее (на 21 февраля за сутки в регионе выявили 3 тыс. 550 новых случаев COVID-19). Максимум был зарегистрирован 9 февраля — тогда за сутки выявили 5 тыс. 904 новых случая инфекции.

Свердловский оперштаб поясняет, что, в частности, на территории региона полностью отменены QR-коды (они действовали в госучреждениях) и требование к социальному дистанцированию. Это закреплено изменениями, внесенными в соответствующий указ.

"Обязательным остается требование к соблюдению масочного режима в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах. Также сохраняются рекомендации для людей в возрасте 60 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями — соблюдать режим самоизоляции", — говорится в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, работодателям необходимо обеспечивать исполнение требований санитарной безопасности в помещениях.