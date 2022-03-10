"Французский владелец сетей Novotel и Ibis заявил, что приостановил все запланированные открытия и разработки в России и любые партнерские отношения с российскими компаниями, хотя он продолжит управлять своими более чем 50 отелями в стране, чтобы поддерживать своих 3500 российских сотрудников", — пишет Financial Time.

Accor стала первой международной сетью, заявившей об остановке деятельности, за ней последовали Hilton (бренды LXR Hotels & Resorts, Waldorf Astoria, Hilton и др.) и Hyatt. Заявлений от Marriott или IHG по этому поводу нет.

"В настоящее время мы приняли решение приостановить нашу деятельность по развитию и любые новые инвестиции в России, решение вступает в силу немедленно", — говорится на официальном новостном сайте сети Hyatt.

При этом бренд отмечает, что продолжит следить за ситуацией в России, соблюдая при этом директивы правительства США, поскольку надеется на разрешение кризиса.

Сеть Hilton поздно вечером в среду заявила, что закрыла свой корпоративный офис в Москве и приостановит строительство отелей в России. В заявлении компании говорится, что она также продолжит следить за ситуацией в России.

Ранее исполнительный директор Accor Себастьян Базен отменил запланированную на эту неделю встречу с президентом России Владимиром Путиным. В планах Accor на 2022 год значилось открытие пяти новых отелей в России. Всего в стране открыто 50 отелей, из них 21 — в Москве.

Также свою деятельность в России остановили сервисы бронирования Airbnb и Booking.com.

Сеть Radisson заявила, что остается в России. "Все отели Radisson Hotel Group в России продолжают свою работу. Мы внимательно следим за развитием ситуации в регионе, заботимся о благополучии всех гостей и членов команды и продолжаем придерживаться всех инструкций", — говорится в заявлении компании.