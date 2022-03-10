По данным издания, место Полубояринова в "Аэрофлоте" займет гендиректор авиакомпании "Россия" Сергей Александровский.

В пресс-службе "Аэрофлота" "Интерфаксу" сообщили, что Александровский назначен на должность заместителя гендиректора "Аэрофлота". Решение принято "в целях усиления команды для координации антикризисных мероприятий".

Отставку Полубояринова в компании не прокомментировали: "Документами об иных управленческих решениях "Аэрофлот" не располагает".

Информацию об уходе из "Аэрофлота" Полубояринова подтвердил источник "Интерфакса" в авиаотрасли.

В "Почте России" не предоставили комментариев.