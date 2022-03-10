Литовец Вайшвилла руководил "Жуковским" с момента основания компании в 2014 году. По данным источника, он добровольно сложил полномочия и вышел из состава совета директоров авиапредприятия.

Собеседник отметил, что в настоящий момент общее управление холдингом осуществляет первый заместитель гендиректора АО "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин, который возглавляет грузового оператора аэропорта "Жуковский" (АО "Жиа Карго").

В пресс-службе аэропорта информацию об уходе гендиректора не комментируют.

Компанию "Рампорт Аэро" в 2014 году учредили ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (на тот момент "дочка" литовской Avia Solutions Group, с 2015 года — голландской United Airports Management B.V.) и входящее в "Ростех" АО "ТВК Россия". На конец 2019 года у "Юнайтед эйрпортс менеджмент" было 52,5% в "Рампорт Аэро", 25% оставалось у "ТВК Россия", 22,5% было у советника президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Бориса Алешина, следует из отчетности оператора "Жуковского".