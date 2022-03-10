"Сегодня днем туристическая группа вышла на связь. По полученным от туристов данным, они следуют в Тагархай, предположительно, им осталось пройти 7 км до места, где они встретятся со спасателями", — сообщили "Интерфаксу" в региональном агентстве ГО и ЧС.

Дополнительно из Улан-Удэ в населенный пункт Кырен Тункинского района выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Кроме того, специалисты получили примерные координаты места, где погиб человек. В четверг в указанный район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России из Иркутска со спасателями Никольского ФГКУ "Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России".

Как сообщалось, 8 марта спасатели получили информацию, что на перевале Пушкина в горах Восточного Саяна в Окинском районе сошла снежная лавина, на пути которой оказалась туристская группа. Пострадавшие успели сообщить о гибели одного человека и связь с ними прервалась.