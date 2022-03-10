"У них есть достаточно конструкторов, которые могут выполнять поддержку этой документации, чтобы поддерживать летную годность воздушных судов и для осуществления ремонта этих воздушных судов. То есть они могут спроектировать и подготовить документацию и сами необходимые расчеты (произвести — ИФ) для ремонта самолетов" — сказал Кудинов журналистам на конференции MRO Russia & CIS.

Такое же предложение, по его словам, поступило от ПАО "Корпорация "Иркут". "Но пока официально они не присылали нам заявку, а прислали ГосНИИ ГА", — пояснил Кудинов.

Как сообщалось, Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Большая часть самолетов российских перевозчиков — иностранного производства, в первую очередь, Boeing и Airbus. Почти все они зарегистрированы за рубежом, в основном, на Бермудских островах. Одновременно более половины самолетов, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.