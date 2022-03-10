"ООО "ТТ-Трэвел" уведомляет всех партнеров и клиентов о том, что в соответствие со стратегией развития, руководством компании принято решение о переходе на торговую марку "FUN&SUN" (Свидетельство о регистрации ТЗ №818751 и № 818750, дата гос. регистрации 06.07.2021 г.) и прекращении использования торговой марки "TUI", — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в пресс-службе, смена торговой марки не повлечет изменений в работе компании.

"Изменения не влияют на правоотношения ООО "ТТ-Трэвел" с партнерами и клиентам, так как юридическое лицо, с которым заключены договоры, сохраняется", — говорится в сообщении.

Новую фирменную символику будут использовать также принимающие партнеры туроператора в России и за рубежом.