"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, — и китайцы отказали", — сказал Кудинов журналистам на конференции MRO Russia & CIS.

"Будем искать (возможности — ИФ) через другие страны. Возможно, через наших партнеров — через турок, может быть, через Индию. Каждая компания будет сама договариваться — мы (Росавиация — ИФ) просто будем помогать эти запчасти легализовать", — сообщил Кудинов.

Как сообщалось, Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Большая часть самолетов российских перевозчиков — иностранного производства, в первую очередь, Boeing и Airbus. Почти все они зарегистрированы за рубежом, в основном, на Бермудских островах. Одновременно более половины самолетов, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.

Ранее в четверг Кудинов сообщил, что авиакомпании РФ после введения санкций зарегистрировали в РФ 176 самолетов.