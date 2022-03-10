"На помощь туристам сегодня из Иркутска на вертолете Ми-8 МЧС России в район направлена группа байкальских спасателей — 10 человек, прошедших лавинную подготовку", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, из-за погодных условий — штормового ветра и осадков — в течение нескольких дней авиация не могла прибыть к месту происшествия. Ситуацию осложняет отсутствие прямой связи с группой.

Отмечается, что ситуация находится на контроле главков МЧС двух регионов.

Ранее сообщалось, что при сходе снежной массы погиб один человек. Численность туристической группы уточняется.