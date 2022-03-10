"На время работ на Таврической набережной проход и проезд по ней будет ограничен, так как это территория стройплощадки", — говорится в ответе на запрос агентства.

Таврическая набережная расположена на западном берегу Балаклавской бухты. Через нее проходит дорога к популярному пляжу "Васили" и нескольким смотровым площадкам. Также там расположен подземный музейный комплекс. Он продолжит принимать посетителей, заверили в правительстве.

Также прорабатывается введение пропусков для проезда по Таврической набережной для владельцев недвижимости, которая окажется в зоне стройки.

При подготовке к работам с набережной уже убрали 129 маломерных судов. На время туристического сезона власти планируют организовать дополнительные стоянки для яхт на противоположной стороне бухты — около набережной Назукина.

Как сообщалось, в Балаклавской бухте планируется создание марины на 600 судов. Она находится на юго-западном побережье Крымского полуострова в пределах Севастополя. Расположение бухты удобно для швартовки и размещения судов, поскольку там не бывает штормов. В 1950-х годах бухта служила местом размещения базы советских подлодок.

Правительство Севастополя в конце 2021 года заключило контракт с ПАО "Мостотрест" на строительство до 2025 года яхтенной марины за 9,4 млрд рублей. Проект будет реализован за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма, а также региональных целевых бюджетных средств. Около 14 млрд рублей планируется привлечь в виде инвестиций в инфраструктуру.

Строительство должно начаться в I квартале 2022 года и будет вестись поэтапно. Сначала, до конца 2022 года, реконструируют Таврическую набережную, а потом Назукина. При этом полное закрытие бухты не планируется.