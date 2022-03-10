"На сегодняшний день зарегистрировано (в РФ — ИФ) 176 воздушных судов, в том числе получили 21 самолет Utair, "Россия" — 38, два самолета — "Ижавиа", "Ерофей" — один самолет, "Победа" — 27 и 80 — "Аэрофлот", — сказал Кудинов на конференции MRO Russia & CIS. Среди получивших российскую регистрацию самолетов — семь Airbus A350 "Аэрофлота", отметил он.

В беседе с журналистами он уточнил, что до санкций в российском реестре было зарегистрировано или "монотонно переводилось" небольшое количество авиатехники — около 70 единиц.

По словам Кудинова, перерегистрация парка позволит продолжить эксплуатацию иностранной авиатехники в РФ. "Насколько я знаю, часть самолетов будет возвращена (иностранным лизингодателям — ИФ), а часть — думаю, будет их дальнейшая эксплуатация", — сказал он, пояснив, что решение по каждому самолету будет принимать сам эксплуатант. Скорее всего, авиакомпании будут пытаться сохранить самолеты со средним сроком эксплуатации — "ни новые, ни старые", добавил он.

Как сообщалось, Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Большая часть самолетов российских перевозчиков — иностранного производства, в первую очередь, Boeing и Airbus. Почти все они зарегистрированы за рубежом, в основном, на Бермудских островах. Одновременно более половины самолетов, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.