Такое мнение в беседе с "Интерфаксом" высказал замдиректора международного туроператора "Европорт", старший преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) Антон Потапов.

"Как туроператор скажу: риски на текущий момент запредельные. Но могу отметить, что текущая ситуация и внешне, и по процессам очень похожа на уже знакомые нам ковидные ограничения. Но она будет более тяжелой, и последствия ее будут более тяжелыми. Самое главное – в том, что в сложившейся ситуации у нас нет поддержки извне. Все партнеры, которые в большинстве своем готовы были бы нас поддержать, к сожалению, сейчас не выражают свои позиции. Я говорю об элементарном обозначении того, как мы будем дальше работать", — сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас все процессы идут одновременно с сокращением числа игроков на рынке. "Готовится новый федеральный закон, готовится реестр турагентств, и те, кто привыкли работать по старинке – без кассовых чеков, с неофициальными формами оплаты – вынуждены будут уйти. Эти участники рынка, сильно зависевшие от оборота, уже сейчас пострадали", — отметил Потапов.

При этом он отметил, что не хочет "формулировать негативные сценарии и давать пессимистические прогнозы". "Сейчас это неуместно. К тому же я не уверен в объективности таких сценариев и прогнозов. Мы еще не видим ни дна, ни периода восстановления, ни точной картины последствий", — подчеркнул эксперт.

Первым ключевым условием выживания агентств и операторов Потапов назвал минимальные долговые обязательства, не грозящие сейчас потопить эти компании.

"Такие профи работали, исходя из того, что у них дебет с кредитом обязан сходиться всегда. А запасы либо откладывались в кубышку на сохранение, либо с помощью этих запасов развивалась компания", — пояснил он.

Вторым условием эксперт называет умение продавать направления, которые доступны в постоянном режиме, а также уметь переориентироваться на новые форматы туров.

"Те, кто будет стараться искать что-то новое, изучать новые для себя направления, открывать новые для себя горизонты — у них будет шанс выжить. Но нужно иметь и способность убедить клиента в том, что важно уметь отдыхать на новых направлениях. В мире более 200 стран, в России 85 регионов, и повсюду есть свои изюминки, свой туристский потенциал. И на рынке туристских услуг выживут игроки, которые продемонстрируют способность сформировать четко выраженный потребительский интерес к тем направлениям, которые будут доступны", — сказал он.

Эксперт привел в пример 2020 год, когда из-за закрытия границ начал активно развиваться внутренний российский туризм.

"Многие федеральные туроператоры, которые ранее не рассматривали внутренний турподукт в качестве основного, развернулись к России, уделяя пристальное внимание возможностям различных регионов: начали ставить чартеры на внутренних направлениях, развивать туры на Дальний Восток для богатых клиентов, в общем, плотно занялись созданием разнообразного и интересного туристского предложения на просторах нашей страны", — пояснил Потапов.

В плане отдыха в 2022 году, по его словам, стоит опасаться "только того, что могут не открыться границы тех стран, куда планировали отправиться россияне".

"Обстановка нестабильна, поэтому нам сейчас остается только ожидание лучшего. В реальности все же есть позитивное движение. Если главный вопрос на текущий момент – авиационный – будет решен к концу марта-началу апреля, то ряд наиболее популярных для отдыха россиян стран, таких, как Турция, Тунис, Египет, ОАЭ, Израиль, выражает готовность принимать граждан РФ", — отмечает собеседник агентства.

Разумнее всего при планировании отпуска заранее, по его словам, обратить внимание на отдых в России. "Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев именно путешествия по России станут приоритетом для тех, кому важна уверенность в том, что намеченный отдых точно состоится ", — резюмировал он.