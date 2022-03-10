Курс доллара США составил 120,01 руб./$1 в 11:06 МСК, что всего на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 131,8795 руб./EUR1, подорожав на 4,8975 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,2 рубля — до 125,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,9253 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 5,458 рубля выше официального курса.

Чуть позднее в ходе торгов евро вырос до 132,31 руб./EUR1, однако не смог удержаться на этих уровнях и почти сразу же опустился почти на два рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует сильные разнонаправленные движения в первые часы торгов, при этом первые сделки по евро прошли лишь на третьей минуте сегодняшней сессии. Рост волатильности наблюдается на фоне сниженной активности торгов и "тонкого рынка" из-за санкций и ограничений на валютные операции со стороны ЦБ РФ.