"Мы начали делать анализ и пришли к выводу, что, в принципе, ни сегодня, ни завтра мы не остановимся, это точно. И самолеты "Уральских авиалиний" будут безопасно летать без "раздраконивания" флота, без остановок самолетов и без "вандализма", то есть, не снимая ничего (детали с одного самолета на другой — ИФ), месяца 2-3", — сказал Поддубный на конференции MRO Russia & CIS.

Он добавил, что компания также проанализировала мировой рынок материалов и запчастей для самолетов.

"И, в принципе, мы нашли некоторые выходы, о которых я сейчас рассказывать не буду. Тем не менее, есть варианты, они достаточно цивилизованные. Материалы, которые нам предложены, они проходят по нормам летной годности — и по европейским канонам (до начала кризиса), и по отечественным", — сказал Поддубный.

Как сообщалось, Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Парк "Уральских авиалиний" составляют 53 Airbus, все они эксплуатируются на условиях операционного лизинга.