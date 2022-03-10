По сведениям пресс-службы, в прошлом году здесь побывало 70 тыс. туристов.

Пока от Златоуста до Черной скалы проложена грунтовка, где в распутицу периодически застревают автобусы. В течение месяца здесь проведут подготовительные работы, после чего сделают асфальтовую дорогу и параллельно — велодорожку.

Работы планируется завершить к концу октября этого года, на эти цели выделено около 270 млн рублей.

Пока идет ремонт, добраться к комплексу можно будет со стороны посёлка Магнитка.

Также можно посетить новый комплекс на Семибратке, который считается полноценным дублёром Чёрной скалы, отмечает пресс-служба.