Первый рейс из Екатеринбурга был совершен 8 марта, из Челябинска — 9 марта. Полетная программа продлится до конца текущего зимнего расписания, до 26 марта.

Ранее Red Wings в Армению из своих базовых аэропортов в Екатеринбурге ("Кольцово") и Челябинске ("Баландино") не летала.

"Полеты в Ереван из Екатеринбурга запланированы с частотой 2-3 рейса в неделю, из Челябинска — 1-2 рейса в неделю. Авиакомпания в зависимости от спроса и разрешений авиационных властей готова ввести дополнительные рейсы из городов Урала в столицу Армении", — говорится в сообщении.