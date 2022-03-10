"Мы потеряли много международных рейсов из аэропорта Владивостока, "Аэрофлот" и "Аврора" прекратили международные рейсы. Сейчас в расписании остается два зарубежных рейса из Владивостока, оба в Сеул", — сообщил Старичков в четверг в ходе прямого эфира в аккаунте правительства региона в соцсетях.

Рейсы выполняют авиакомпании Korean Airlines и Air Busan, каждая — раз в две недели.

"Пока планов изменить это расписание ни у российских властей, и ни у авиакомпании Korean Airlines нет", — добавил он.

Старичков добавил, что при оплате билетов у находящихся заграницей россиян могут возникнуть сложности из-за введенных ограничений. Он посоветовал в таких случаях обращаться в офисы продаж.

Как сообщалось, в феврале рейсы Владивосток — Сеул выполнялись 4-5 раз в неделю, в том числе S7 Airlines летала 2-3 раза в неделю, авиакомпания "Аврора" — раз в неделю, Korean Airlines — два раза в месяц, Air Busan также выполняла полеты по этому маршруту два раза в месяц.