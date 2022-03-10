Согласно проекту (опубликован на regulation.gov.ru), если лизингодатель расторгает договор с авиакомпанией и требует досрочно вернуть воздушное судно или двигатель, решение о возврате должна одобрить правительственная комиссия по импортозамещению (ее возглавляет вице-премьер Юрий Борисов).

Если такого решения нет, авиакомпания может продолжить использование авиатехники. При этом рассчитываться с лизингодателем она может в рублях, следует из документа, а обслуживать технику — "в организациях, имеющих документ, подтверждающий их соответствие требованиям федеральных авиационных правил". Страховать и перестраховывать воздушные суда и двигатели предполагается "в российских страховых организациях на условиях, эквивалентных условиям, предусмотренным договором".

"Настоящий документ применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022 года", — отмечается в проекте постановления. Его общественное обсуждение продлится до 23 марта.

Как сообщалось, Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Большая часть самолетов российских перевозчиков — иностранного производства, в первую очередь, Boeing и Airbus. Почти все они зарегистрированы за рубежом, в основном, на Бермудских островах. Одновременно более половины самолетов, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.