"Пока за помощью — только единичные случаи обращения, по которым работаем индивидуально. Это гораздо меньше, чем было два года назад (когда из-за пандемии COVID-19 было ограничено международное авиасообщение — ИФ)", — сказал Старичков в четверг в ходе прямого эфира в аккаунте правительства региона в соцсетях.

"В 2021 году мы оказали содействие почти 4 тысячам приморцев, находившимся в других странах. Их вывозили чартерными рейсами", — добавил он.

Авиасообщение между Россией и 36 странами остановлено из-за санкций, введенных против нашей страны после начала спецоперации в Украине 24 февраля.