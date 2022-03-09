"По данным турагентств, продажи туров за рубеж на неделе с 28 февраля по 6 марта сократились почти на 70% по сравнению с последней неделей февраля, на которой спрос также снизился на 70%. Объемы продаж туров по России также снижаются, но не так сильно", — говорится в сообщении.

Чаще всего на прошедшей неделе россияне покупали туры в Сочи. По данным АТОР, средняя цена такого путешествия составила 36,8 тыс. рублей с перелетом. На втором месте по объемам продаж – туры в Египет (22%), на третьем месте Турция (16%), на четвертом месте ОАЭ. Средний чек на Турцию составил 108,1 тыс. рублей, Египет — почти 100 тыс., ОАЭ — 275 тыс.

"С учетом складывающейся международной обстановки и роста курса доллара и евро следует ждать дальнейшего снижения доли зарубежных туров в том объеме продаж, что останется", — прогнозируют в АТОР.