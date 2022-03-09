"10 и 13 марта отменены рейсы по маршруту Минск — Тель-Авив — Минск. 9 и 13 марта отменены рейсы по маршруту Минск — Краснодар — Минск", — говорится в сообщении перевозчика.

Авиакомпания также уточняет, что по измененному расписанию планируются к выполнению рейсы по маршрутам, связывающим Минск со Стамбулом, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереваном, Баку, Алма-Атой, Сочи, Дубаем.

"По запланированному расписанию выполняются рейсы по следующим маршрутам: Москва, Санкт-Петербург, Ташкент, Нур-Султан", — отмечается в сообщении.

Ранее ЕС запретил компании полеты над территорией Евросоюза и рекомендовал европейским авиаперевозчикам облетать территорию Белоруссии. Воздушное пространство Украины в настоящее время закрыто.