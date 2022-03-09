"Я рассчитываю, что популярные зарубежные туристические направления в этом году все-таки будут принимать российских туристов, когда удастся решить проблему с перелетами. Если такие направления как Турция и Египет будут недоступны, то это приведет к коллапсу на российских курортах, резкому повышению цен и снижению уровня качества сервиса. Такое было в июне прошлого года", — сказал генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.

По его словам, емкость морских курортов Крыма и Кубани позволяет с большим запасом разместить всех выезжающих за рубеж россиян, но не хватает качественных средств размещения.

"Туристы, которые выезжают за границу, выбирают отели 3* и выше. А таких у нас мало: в стране их не более 10%. При этом в эконом-сегменте ничего практически не изменилось", — пояснил Уманский.

С экспертом согласен и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. По его мнению, ситуация на рынке близка к июню 2021 года, когда из-за закрытия Турции и отсутствия чартеров в Египет отдыхать было негде, кроме как на российских курортах.

"Крым близок к своему рыночному пределу: власти говорили о турпотоке в 9 млн в прошлом году, но я думаю, что по факту там 7-7,5 млн. Из-за коронавируса Крым не мог нарастить отельную базу за 2020 и 2021 год, поэтому больше он принять вряд ли сможет", — сообщил он.

Ромашкин отметил, что номерной фонд в Краснодарском крае втрое больше, чем в Крыму.

"Я думаю, что курорты Кубани смогут принять не менее 20 млн российских туристов: речь идет не столько о качественных отелях, сколько о больших возможностях забронировать номер в частном секторе", — добавил он.

Кроме того, эксперт напомнил о возможностях отдыха в Абхазии, которая может принять еще 2-2,5 млн россиян.

По мнению обоих экспертов, цены на туры по России к лету вырастут еще на 10-15%.

По словам Уманского, отельеры не смогут держаться в тех ценах, которые они сформировали на этот год, поэтому после восстановления спроса на туры и запуска авиаперевозки на Кубань и в Крым, цены вырастут на 10-15%.

"Российские отели хоть и не привязаны к валютным курсам, но у них вырастут расходы: на питание, на средства гигиены, моющие средства. Инфляция в целом повлияет на стоимость размещения", — заключил Ромашкин.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.