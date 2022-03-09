Как сообщила в среду Еврокомиссия, санкции вводятся в отношении 14 предпринимателей, которые ведут деятельность в "основных секторах экономики и являются существенным источником средств для Российской Федерации", и членов их семей.

В частности, в санкционный список попали Михаил Полубояринов (СЕО "Аэрофлота"), Андрей Мельниченко (его активы — крупнейший российский экспортер угля "СУЭК", производитель удобрений "ЕвроХим"), Дмитрий Пумпянский (ТМК, "Синара") с женой Галиной и сыном Александром, Вадим Мошкович ("Русагро"), Дмитрий Мазепин ("Уралхим"/"Уралкалий") и его сын Никита (бывший пилот "Формулы-1", Александр Винокуров (президент Marathon Group, крупнейшего акционера ритейлера "Магнит"), Андрей Гурьев (глава "Фосагро"), Дмитрий Конов (глава "СИБУРа"), Михаил Осеевский (руководитель "Ростелекома"), Владимир Кириенко (глава VK), а также предправления "Роснано" Сергей Куликов.

FT отмечает, что почти все фигуранты нового списка участвовали во встрече Владимира Путина с бизнесом 24 февраля, в день начала военной операции на Украине, что послужило для ЕС основанием для их отнесения к "ближайшему кругу" президента. В официальной публикации в разделе "основания" встреча в Кремле 24 февраля действительно упоминается для целого ряда подпавших под санкции лиц.