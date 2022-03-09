Соответствующий документ с описанием мероприятий по созданию и реорганизации ООПТ опубликован в официальном электронном бюллетене правительства Мурманской области в среду.

Так, в планах Минприроды Мурманской области до 2025 года создать природный парк "Кано-Умбский" площадью 96 тыс. 300 га. На этой территории расположены канозерские петроглифы (датируются 4-2 тысячелетием до нашей эры и входят в пятерку крупнейших памятников эпохи неолита в мире, сейчас за их сохранение отвечает музей петроглифов в селе Умба Терского района — ИФ), а также сохранились места обитания редких птиц и редких видов сосудистых растений.

"Единственной возможностью сохранения ценных природных и историко-культурных объектов на этой территории является регламентация туризма при создании природного парка", — говорится в документе.

Также статус памятника природы регионального значения площадью 1,5 тыс. га может получить уникальный геолого-минералогический объект "Беломорские рогульки" — месторождение глендонитов на побережье Белого моря. Считается, что камни с наростами, похожими на рога, и уникальным рисунком при разрезе обнаружены только в двух местах в мире — в Гленденбруке (Австралия) и вблизи села Оленица в Мурманской области.

Кроме того, до 2025 года два действующих заказника могут быть преобразованы в природные парки — "Сейдъявврь" и "Кутса". В концепции говорится, что "Сейдъявврь" — "территория с крайне высокой природоохранной ценностью", которая не вошла в национальный парк "Хибины" (создан в 2018 году — ИФ). В состав этого природного парка площадью 37,9 тыс. га планируется включить памятники природы, а также создать охранную зону площадью около 19,2 тыс. га. "Кутса" охарактеризована как территория с высоким рекреационным потенциалом с северотаежными лесами, обилием лишайников, мхов, сосудистых растений и печеночников, богатой фауной. Преобразование в природный парк обусловлено "достаточно сильным антропогенным воздействием".

Сейчас в Мурманской области существует три природных парка, девять заказников и 50 памятников природы регионального значения. Они занимают 7,72% от площади региона. Планируется, что работа по созданию и реорганизации ООПТ до 2025 года позволит увеличить охваченную площадь до 9%, до 2035 — до 11%, а с учетом ООПТ федерального и местного значения — до 15% и 19% от площади Мурманской области.