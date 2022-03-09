Допрейсы будут выполнены по маршрутам Минеральные Воды-Стамбул-Минеральные Воды, Минеральные Воды-Ереван-Минеральные Воды, Сочи-Стамбул-Сочи и Сочи-Ереван-Сочи.

В связи с осложнением обстановки вокруг Украины с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России были временно ограничены. 1 марта Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 8 марта. 5 марта запрет вновь продлен, теперь до 14 марта.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. По данным отчетности, компания принадлежит структурам Виталия Ванцева и главы совета директоров Павла Удода, 25% — у подконтрольного правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".