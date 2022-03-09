"AZUR air опровергает сообщения о возможной регистрации своих самолетов в других странах. Авиакомпания находится в плотном контакте с лизингодателями и рассчитывает на урегулирование ситуации", — сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Кроме того, AZUR air продолжает работу по регистрации своих воздушных судов в России. В российском реестре уже зарегистрировано четыре самолета AZUR air: три Boeing 767-300 и один Boeing 757-200. В ближайшее время авиакомпания намерена зарегистрировать в РФ и другие лайнеры", — добавил собеседник.

AZUR air — одна из крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ, выполняет рейсы по заказу туроператоров. Стратегическим партером является Anex Tour, с которым компания аффилирована через ООО "Ван2Флай".

О том, что российские чартерные авиакомпании, аффилированные с турецкими туроператорами, планируют перерегистрировать свои самолеты в Турции, ранее сообщал со ссылкой на источник портал TourDom.ru. Уточнялось, что речь идет прежде всего об авиакомпаниях AZUR air, Royal Flight и Nordwind, выполняющих программы по заказу Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik. Перерегистрация нужна для того, чтобы вывести самолеты, которые сейчас зарегистрированы в основном на Бермудских островах и в Ирландии, из-под западных санкций. В этом случае авиакомпании смогли бы продолжить полеты за рубеж, не опасаясь ареста парка.