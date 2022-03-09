"Задержка рейса ZF-518 Хургада — Москва на текущий момент составляет 5 часов. Прибывший за туристами вывозной борт авиакомпании AZUR air не может вылететь из-за неисправности. Пассажирам придется ждать, пока за ними прилетит резервный борт", — говорится в сообщении.

По информации АТОР, самолет должен был доставить в Россию 342 россиянина, включая младенцев.

"В авиакомпании сообщили, что все пассажиры будут в соответствии с федеральными авиационными правилами обеспечены едой и водой, а также временным размещением в отелях. Перевозчик уже подготовил резервный борт, но пока вылет откладывается: идут формальные процедуры для согласования маршрута", — пояснили в ассоциации.