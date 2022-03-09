"Мы сегодня встретились (с властями Москвы), все вопросы проговорили. У нас намечен план работы, мы сформируем рабочую группу, в которую войдут рестораны, возможно, поставщики, и те проблемы, которые возникают, будем уже решать и обсуждать там. Потому что где-то нужно, наверное, уже такое точечное, ручное управление процессом", — сказал "Интерфаксу" президент Союза управляющих ресторанами России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

Он уточнил, что в рамках созданной рабочей группы будет проходить обсуждение и разработка механизмов и методики упорядочивания возникшей ситуации для отрасли.

В свою очередь президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с агентством уточнил, что рабочая группа будет создана при департаменте торговли и услуг Москвы.

"Решено сделать штаб или рабочую группу при департаменте торговли и услуг (Москвы) для того, чтобы можно было на этом этапе в рабочем порядке максимально быстро информировать друг друга о тех проблемах, которые есть. И смотреть на ситуацию, как она дальше будет развиваться. Горизонт планирования сузился до одного дня. Дальше уже в оперативном порядке эта группа будет собирать все проблемы, возникшие в отрасли", — сказал Бухаров.

По его словам, отрасль в настоящее время озабочена ростом цен на продукты питания. Президент федерации заявил о необходимости для ресторанов остаться в ситуации "с нерезким повышением цен".

Миронов также отметил, что основной запрос от отрасли, который обсуждался на встрече, — убрать спекулятивную составляющую с рынка, когда российский производитель по необоснованной причине серьезно завышает цены. "Есть объективные причины, когда правда более дорогие комплектующие, когда импортные составляющие какие-то, а есть субъективные, когда он просто задирает цену, потому что есть перебои с импортным товаром", — уточнил он.

Он подчеркнул, что рестораторы не выступают за госрегулирование данного вопроса, а лишь просят повлиять на поставщиков.

Говоря о том, как отрасль на сегодняшний день переживает складывающуюся ситуацию с уходом ряда компании из России и прекращением поставок из-за санкций, Миронов отметил, что она "переживает ее также, как и два года пандемии коронавиурса".

По его словам, отрасль подстраивается и ищет варианты импортозамещения.

"Есть рестораны, которые ориентированы на импортный продукт — все напитки импортные, вся продукция импортная. И для них сейчас очень тяжело как-то перестроиться, потому что цена (продуктов) на 50-60% выше, а если ресторан поднимет на эти 50-60% цены, то он просто лишится гостей", — добавил он.

При этом, Миронов отметил, что иностранные рестораны пока не уходят с рынка, но есть точечная приостановка работы отдельных заведений, преимущественно фаст-фуда, поэтому существенных изменений на рынке не ожидается. "Клиенты McDonald's распределяться по другим фаст-фудам, но на ресторанном рынке это не скажется", — добавил он.