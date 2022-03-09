"Высокогорный карнавал BoogelWoogel должен был пройти на "Роза Хутор" с 23 по 27 марта. Однако, его организатор, креативное бюро "Энгиро", официально уведомил курорт о переносе мероприятия на следующий год, руководствуясь морально-этическими соображениями. Приобретенные ранее туры и билет на вечеринки можно вернуть, подробности по условиям возврата размещены на сайте карнавала", — сообщает пресс-служба курорта.

Как отмечается, с аналогичной инициативой выступили и организаторы другого крупного события зимнего сезона 2022 года – "Нью Стар Кэмп", который должен был состояться с 1 по 10 апреля, также перенесен на неопределенный срок.

"Тем, кто планировал участие в нем необходимо до 15 марта заполнить специальную форму на сайте. Тем, кто сохранит поездку на курорт будут возвращены средства за браслет участника фестиваля, а оставшаяся часть тура (проживание в отеле и скипассы) останутся у гостя. Если путешествие будет отменено, средства за тур вернутся в полном объеме, даже если тариф был невозвратным. Полные правила возврата туров можно найти на сайте фестиваля", — говорится в сообщении.

В пресс-службе "Розы Хутор" подчеркнули, что курорт готов предложить всем участникам отмененных фестивалей специальные условия.

"В этом сезоне у нас очень снежная зима, поэтому в конце марта и начале апреля ожидаются отличные условия для отдыха и катания, когда еще много снега и светит яркое весеннее солнце. Думаю, что для всех наших гостей, сохранивших туры на курорт, приятным дополнением к поездке будут бесплатные ски-пасс/прогулочный билет (для участников BoogelWoogel) или бесплатный билет на самый популярный аттракцион — родельбан – плюс скидки на еще 14 развлечений курорта (для участников New Star Camp)", — цитирует пресс-служба директора по маркетингу и электронной коммерции курорта Дмитрия Барашкова.