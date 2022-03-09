"В частности, в Марий Эл отменены требования по соблюдению социальной дистанции. При посещении гражданами отдельных организаций или объектов, мест массового пребывания не требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании, справки об отрицательном ПЦР-тесте или постоянном медицинском отводе", — говорится в сообщении.

В республике возможно проведение физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей. На обычный режим работы переходят органы ЗАГС при торжественной регистрации брака. Возобновляется работа аттракционов в парках, работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Кроме того, несовершеннолетним разрешается находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или иных законных представителей.

"Для неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше и лиц, имеющих хронические заболевания, отменен обязательный режим самоизоляции. Также отменены рекомендации о переводе работников на дистанционный режим работы", — отмечается в релизе.

Также постановлением правительства республики отменены ограничения по заполняемости объектов культуры, кинотеатров и спортивных объектов.

Как сообщалось, режим повышенной готовности в Марий Эл установлен до 4 апреля.