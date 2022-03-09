"Принятое правительством решение об обнулении НДС для субъектов гостиничной отрасли – это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия, которое мы все очень ждали. Это решение, наряду с мерами нацпроекта по туризму позволит сделать отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей", — сказала она журналистам в среду.

Как напомнила глава Ростуризма, сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20%.

При этом поскольку в 100% добавленной стоимости в гостиницах формируется непосредственно в организации, налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой с налогом с оборота и достигает 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%

"Такая налоговая нагрузка делает отрасль не конкурентной по сравнению с другими отраслями экономики и недостаточно привлекательной для инвесторов", — подчеркнула Догузова.

Председатель комиссии РСПП по туристской индустрии и почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько также считает это решение очень важным и полезным для гостиничной отрасли.

"Но ситуация для туризма во многом неопределенная, особенно если не удастся затормозить цены на междугородные пассажирские перевозки. Поэтому необходимо не только обнулять НДС. Надо резко снижать, если не обнулять, ставки отчислений в социальные фонды с учетом исключительно высокой трудоемкости гостиничных и санаторно-курортных услуг", — добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ поддержало введение нулевой ставки НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты (гостиницы и иные средства размещения). Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.