"В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительно превышение спроса на отдых в России над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития. Первые 5 лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны", — цитирует пресс-служба слова зампреда правительства.

Как отметил Чернышенко, нулевая ставка НДС будет введена в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты – гостиницы (и иные средства размещения). Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

По данным Ростуризма, при введении "нулевого" НДС налоговые расходы в России ориентировочно составят до 16-19 млрд рублей по оказанию услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и кемпингах.

"Это решение, наряду с мерами нацпроекта по туризму позволит сделать отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей. Сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20%. При этом, в гостиничных организациях 100% добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%", — добавила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул необходимость создать условия для сдерживания ценообразования в гостиницах на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов, а также сохранить рабочие места в индустрии.