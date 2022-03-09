Yum! Brands также договаривается со своим франчайзи о закрытии всех российских ресторанов Pizza Hut.

В РФ работают около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands — ООО "Ям Ресторантс Раша" — управляет примерно 70 ресторанами KFC, остальные работают по франшизе.

Ранее Yum! Brands объявила, что приостановит инвестиции и развитие ресторанной сети в России, а всю прибыль, полученную от российских операций, направит на гуманитарные цели. Закрытие корпоративных ресторанов — часть этого решения, пояснила компания.

Yum! Brands — крупнейшая в мире компания по числу ресторанов, ей принадлежат сеть KFC, которая специализируется на блюдах из курицы, рестораны мексиканской кухни Taco Bell и пиццерии Pizza Hut. Под ее брендами работают более 53 тыс. ресторанов, абсолютное большинство управляются франчайзинговыми партнерами Yum! Brands.