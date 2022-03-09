"Поддержка гостиничного бизнеса. Важнейшее решение предлагается принять по нулевому НДС по гостиничному бизнесу", — сказал он.

Первый вице-спикер уточнил, что речь идет об установлении на 5 лет нулевой ставки НДС в отношении услуг гостиниц.