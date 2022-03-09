"В связи с оптимизацией расписания по рейсам с измененными маршрутами было принято решение о временном закрытии рейсов в Калининград с 10 марта", — сказал собеседник агентства.

Компания выполняла полеты по маршруту Москва — Калининград — Москва.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте авиакомпании, а также в сторонних агентствах — в зависимости от места покупки билета, добавили в Utair.

Ранее сообщалось, что для полетов в Калининград авиаперевозчики используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Время полета увеличилось, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов, отмечали в Росавиации.