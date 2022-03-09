"Мне неизвестно о том, что что-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя", — сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, будет ли в этом году открыт курортный сезон в Крыму и есть ли основания не планировать отпуск в данном регионе.

"Вы знаете, что окружение там недружественное, но, с другой стороны, наши Вооруженные силы, другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе. Поэтому сейчас никаких оснований для того, чтобы ставить это под сомнение, я не вижу", — отметил Песков.