В частности, на среду, 9 марта, предоставлено почти 1,3 тыс. дополнительных мест в поездах из Анапы, Новороссийска и Адлера. На четверг, 10 марта, запланировано еще около 900 мест.

В прошедшие праздничные дни компания организовала почти 4,5 тыс. дополнительных мест в сообщении с южными городами.

Цены на билеты зафиксированы. Билеты появляются в продаже по мере назначения поездов, отмечают РЖД.

Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание пассажиров осуществляется штатно, добавляет компания.