За данный период совершено 113 самолетовылетов, что на 39% больше, чем в предыдущем году, говорится в сообщении.

Также отмечается, что "авиакомпания Pegasus Airlines датировано присылает отмены на свои рейсы в Турцию (Стамбул)".

При этом уточняется, что авиакомпания "Азимут" продолжает свою летную программу в Стамбул.

В связи с осложнением обстановки вокруг Украины с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России были временно ограничены. 1 марта Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 8 марта. 5 марта запрет вновь продлен, теперь до 14 марта.

Аэропорт Минвод вошел в число тех воздушных гаваней, которые продолжили работать в штатном режиме. Из него активно выполняются вывозные рейсы по самым разным направлениям для доставки туристов домой, в том числе базовой авиакомпанией "Азимут".