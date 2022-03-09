"Решением чрезвычайного метеорологического комитета рейсы Turkish Airlines и Pegasus в аэропорту Стамбула и аэропорту Сабихи Гекчен были отменены некоторые рейсы, запланированные на 10-11 марта из-за ожидания сильного снегопада", — пишет издание.

Как отметили в Turkish Airlines, речь идет о 114 внутренних и 71 международных рейсах. Еще 20 рейсов отменены у бюджетного авиаперевозчика Anadolujet. На сайте Pegasus сообщается об отмене около 70 рейсов.

Пассажирам рекомендуется проверять статус рейса на сайте компании, также есть возможность обменять билет на другую дату вылета.

Главное метеорологическое управление Турции сообщило, что в страну с 10 по 14 марта возвращается зима: ожидается сильный снегопад и порывистый ветер.