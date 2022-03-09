Начиная с этой даты карты, выпущенные в России, не будут работать за рубежом и приниматься к оплате в иностранных интернет-магазинах. Внутри страны карты Visa продолжат работать как обычно до истечения срока их действия. Операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт.

В воскресенье Visa заявляла, что прекратит обслуживание российских карт с 00:01 мск 10 марта.

Ранее о приостановке работы на российском рынке также заявили Mastercard, American Express и JCB.

Крупные российские банки после заявлений платежных компаний объявили, что прорабатывают возможность выпуска карт "Мир" с китайской UnionPay.