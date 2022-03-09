"Катар обновил правила въезда для российских путешественников, которые переболели COVID-19 в течение последних девяти месяцев. Для посещения страны необходимо предоставить сертификат переболевшего с сайта "Госуслуги" на английском языке, а также тест на антитела после болезни", — говорится в сообщении.

Как напоминают в пресс-службе, Катар также принимает путешественников, привитых вакциной "Спутник V" или вакциной "Спутник Лайт". С момента введения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней, а срок действия сертификата составляет полгода с момента получения второй дозы. Для въезда в страну необходимо сертификат о вакцинации и тест на антитела после вакцинации, действительный до 30 дней.

"Все путешественники должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 48 часов после выезда из страны отправления, зарегистрироваться через систему регистрации перед поездкой на сайте www.ehteraz.gov.qa, загрузив сертификат о вакцинации, результат теста на антитела (для вакцинированных "Спутником V") или сертификат переболевшего COVID-19 и тест на антитела после болезни (для переболевших)", — говорится в сообщении.

При посадке на борт самолета туристы также должны предоставить результаты ПЦР-теста представителям авиакомпании. Кроме того, всем путешественникам необходимо скачать и установить на телефон приложение Ehteraz (в Appstore или Google Play), активировав его по прилету с помощью международной или местной сим-карты.