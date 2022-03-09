"Градостроительно-земельная комиссия приняла решение о возможности предоставлении земельного участка по адресу пос. Краснопахорское, квартал № 115 ориентировочной площадью 5 га инвестору для строительства рекреационно-рыболовного комплекса "Золотой сазан", — сказали в комитете.

Суммарная площадь комплекса составит 11 тыс. кв. метров. В его составе предусмотрены коттеджи, гостиница, банкетный зал, ресторан, административный корпус, открытый плоскостной паркинг на 53 машиноместа.

На участке расположены некапитальные строения рыбного хозяйства.