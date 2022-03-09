Законопроект, в частности, предусматривает "упрощение процедур сертификации и допуска к эксплуатации воздушных судов", а также "установление порядка аккредитации испытательных лабораторий по сертификации, систематизацию требований в сфере нормирования летной годности".

Евросоюз 26 февраля ввел санкции против РФ, которые, среди прочего, запрещают поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти, оказывать услуги их техобслуживания и страхования. Кроме того, введен запрет на поставки в РФ систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.

Большая часть самолетов российских авиакомпаний — иностранного производства, в первую очередь, Boeing и Airbus. Почти все они зарегистрированы за рубежом, в основном, на Бермудских островах. Одновременно более половины самолетов, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.

Как сообщалось, Минтранс РФ на фоне введения санкций подготовил законопроект, упрощающий процедуру государственной регистрации прав на воздушные суда. Срок регистрации предлагается сократить с месяца до десяти дней, а заявление на регистрацию можно будет подавать не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.

Для "нивелирования последствий" санкций Минтранс также разработал проект постановления правительства (также опубликован на regulation.gov.ru), который по сути разрешает продолжить эксплуатацию иностранной авиатехники. В частности, этот проект позволяет продлить на полгода действие сертификатов летной годности иностранных самолетов с российской регистрацией, срок которых истек после 1 марта.

Законопроект, который будет рассматривать правительство, также предполагает "установление возможности ответных ограничений в отношении судов, плавающих под флагом иностранных государств, в которых имеются специальные ограничения захода в их морские порты и прохода по их внутренним водным путям в отношении аналогичных судов РФ".

В части железнодорожного транспорта законопроект предполагает "исключение рисков применения на территории РФ потенциально противоречащих интересам страны решений Совета по железнодорожному транспорту государств — участников СНГ". Также планируется установить "полномерный учет ж/д подвижного состава".