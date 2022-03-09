Как сказал на заседании оперштаба Хорохордин, с 9 марта в республике, в частности, отменены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании.

В соцсети вконтакте Хорохордин сообщил, что кроме QR-кодов отменены и некоторые другие ограничения.

"Также отменяется ограничение по заполняемости кинотеатров и театров, снимается ограничение времени работы предприятий общественного питания в ночное время", — отметил Хорохордин.

При этом в регионе по-прежнему сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и запрет на проведение любых массовых мероприятий.