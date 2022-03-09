"По актуальной информации, в настоящее время в республику вернулись 1835 организованных туристов, 10 марта мы ожидаем прибытия 497 организованных туристов из Доминиканской республики. За границей остаются еще порядка 760 человек, которые вернутся в республику вывозными рейсами до 12 марта", — сказал Фаткуллин.

По его словам, "вывоз организованных групп туристов проходит в штатном режиме, в соответствии с графиком возвратных рейсов". "Отправка новых в страны Карибского бассейна, Латинской Америки не проводится", — добавил глава ведомства.

Фаткуллин также отметил, что Госкомитет разработал алгоритм по возврату в РФ самостоятельных туристов, находящихся за рубежом — через открытые страны, в частности, Турцию (Стамбул), ОАЭ, Катар, Сербию.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева в свою очередь сообщила, что в регионе создан оперативный штаб по возврату самостоятельных и организованных групп туристов из-за рубежа.

По словам Болычевой, за прошлую неделю поступило 23 звонка от туристов, находящихся за границей, из которых шестеро на сегодняшний день вернулись — по двое из Греции и Египта. По одному — Польши и Хорватии.