Согласно сообщению в официальном телеграмм-канале РЖД, на маршруте по-прежнему будут курсировать 5 пар скоростных поездов.

Также продолжат курсировать высокоскоростной поезд "Сапсан" Санкт-Петербург — Нижний Новгород с остановкой в Москве и ряд других поездов дальнего следования, отмечают РЖД.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свой источник сообщает, что, "Стрижи" обслуживались испанскими компаниями, предполагая, что отмена поездов может быть связана с санкциями в отношении России в связи с операцией на территории Украины.