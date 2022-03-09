"АО "Авиакомпания "Якутия" и ООО "Ю-Ти-Джи Внуково" урегулировали вопрос с наземным обслуживанием воздушных судов в аэропорту "Внуково". На данный момент обслуживание производится в полном объеме", — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло "Внуково", все рейсы "Якутии" имеют рабочий статус — вылет и прилет происходят вовремя, задержанных и отмененных нет.

Пресс-служба также отмечает, что авиакомпания продолжает работать на всех маршрутах в штатном режиме.

Как сообщалось, 5 марта из-за долга, размер которого не раскрывался, UTG приостановила обслуживание рейсов авиакомпании "Якутия" в аэропорту "Внуково".

Вместе с тем, из картотеки арбитражных дел следует, что структуры UTG подали в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) к авиакомпании иски.

Так, ООО "Ю-Ти-Джи Внуково" планирует взыскать с перевозчика 4,837 млн рублей, ООО "Ю-Ти-Джи Домодедово" — 33,838 млн рублей. Иски поданы 3 и 5 марта соответственно, к производству пока не приняты.

При этом летом прошлого года "Якутия" допускала массовые задержки рейсов, что повлекло критику местных властей. Глава республики Айсен Николаев, в частности, указывал на "глубокие проблемы" авиакомпании из-за неверных действий руководства. В сентябре лишился своего поста гендиректор "Якутии" Владимир Горбунов. Его сменил Андрей Винокуров.

В октябре "Якутия" подверглась критике главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. На заседании президиума Госсовета, которое проводил президент Владимир Путин, министр заявил, что якутский перевозчик несвоевременно обслуживает самолеты SSJ100, взятые в лизинг у ГТЛК. Если "Якутия" не обеспечит закупку запасных частей и не подпишет соглашение о техническом сопровождении "Суперджетов", их придется изъять, пригрозил Мантуров. Сама авиакомпания объясняла эти проблемы сложной логистикой и стоимостью запчастей, а также COVID-кризисом авиаотрасли.

"Якутия" базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации, парк компании состоит из 12 самолетов: четырех SSJ100, такого же количества Boeing-737 и Bombardier DHC-8. В 2020 году "Якутия" перевезла 499 тыс. человек, что на 70% меньше показателя "доковидного" 2019 года.