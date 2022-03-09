"С 11 марта предъявление QR-кодов, справок и сертификатов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания, при посещении общепита, общественных мест, учреждений культуры и спорта будет отменено", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения стали возможны в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

"В последнее время мы отмечаем тенденцию к сокращению уровня заболеваемости коронавирусом на 20%. Сегодня уровень заболеваемости, количество новых случаев составляет в среднем 152-153 случая в день. Еще полторы недели назад это число составляло 370, а иногда доходило до 400 случаев ежедневно", — приводятся в сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Солодова.

"Аналогичную тенденцию мы видим и по количеству госпитализированных. Сегодня развернуто 470 коек, из которых 30% свободны. Мы будем продолжать сокращение койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом для того, чтобы вернуть наши больницы к плановой работе", — отметил глава региона.

По его словам, в поликлиниках наблюдается та же картина — "кратно возросшая нагрузка в прошлые недели имеет тенденцию к возвращению в норму".

При этом в регионе сохраняются требования по соблюдению масочного режима, дезинфекции помещений и поверхностей, социальная дистанция, самоизоляция для непривитых и не переболевших граждан в возрасте от 60 лет и старше. Снятие других ограничительных мер станет возможным, когда в регионе будет выработан необходимый уровень коллективного иммунитета.